MARCHÉ GOURMAND 2ÈME ÉDITION Le Cros

MARCHÉ GOURMAND 2ÈME ÉDITION Le Cros samedi 9 août 2025.

MARCHÉ GOURMAND 2ÈME ÉDITION

Place du Château Le Cros Hérault

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Sur la Place du Château, à partir de 18h, participez à la 2ème édition de son animation autour du vin et des produits gourmands!

Découvrez les saveurs locales; charcuterie, huiles d’olive, tapenades, beignets, fromages, pains, pâtisseries…

Ateliers de dégustation guidés par des vignerons du Lodévois & Larzac

Soirée musicale de 18 à 21h animée par le saxophoniste Prosper Toetonde

Place du Château Le Cros 34520 Hérault Occitanie +33 4 99 90 44 28

English :

On the Place du Château, from 6pm, take part in the 2nd edition of its wine and gourmet events!

Discover local flavors: charcuterie, olive oils, tapenades, fritters, cheeses, breads, pastries…

Tasting workshops guided by Lodévois & Larzac winemakers

Musical evening from 6 to 9 p.m. hosted by saxophonist Prosper Toetonde

German :

Nehmen Sie ab 18 Uhr auf dem Place du Château an der zweiten Ausgabe der Veranstaltung rund um Wein und Feinschmeckerprodukte teil!

Entdecken Sie die lokalen Köstlichkeiten: Wurstwaren, Olivenöl, Tapenaden, Krapfen, Käse, Brot, Gebäck…

Weinproben unter der Leitung von Winzern aus Lodévois & Larzac

Musikalischer Abend von 18 bis 21 Uhr unter der Leitung des Saxophonisten Prosper Toetonde

Italiano :

Nella Place du Château, a partire dalle 18.00, partecipate alla 2ª edizione dei suoi eventi enogastronomici!

Scoprite i sapori locali: salumi, oli d’oliva, tapenades, frittelle, formaggi, pani, pasticcini…

Laboratori di degustazione guidati dai produttori di Lodévois & Larzac

Serata musicale dalle 18.00 alle 21.00 condotta dal sassofonista Prosper Toetonde

Espanol :

En la Place du Château, a partir de las 18:00 h, ¡participe en la 2ª edición de sus eventos enogastronómicos!

Descubra los sabores locales: embutidos, aceites de oliva, tapenades, buñuelos, quesos, panes, pasteles…

Talleres de cata guiados por enólogos de Lodévois & Larzac

Velada musical de 18:00 a 21:00 animada por el saxofonista Prosper Toetonde

