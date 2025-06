MARCHE GOURMAND A CARAMAN – Caraman 21 juin 2025 17:00

Haute-Garonne

MARCHE GOURMAND A CARAMAN PLACE DU RAVELIN Caraman Haute-Garonne

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

2025-06-21

Samedi 21 juin, au moment de la Fête de la Musique, rendez-vous sur la place du Ravelin à Caraman pour participer à un grand marché gourmand et festif.

En compagnie des commerçants de Caraman, plusieurs producteurs et artisans locaux vous donnent rendez-vous de 17h à 22h pour profiter de ce moment gourmand et musical.

Une buvette et plusieurs points de restauration seront présents sur place.

Au menu des moules & frites, des grillades & patatas bravas, des plateaux de charcuteries, des fromages en tous genres, des fruits & légumes, des bières de Caraman, donuts artisanaux, glaces à l’eau 100% locales.

La soirée sera accompagnée de l’ambiance musicale de la bandas des Caramagnols.

Vous pourrez également découvrir l’exposition “Femmes en lumières” en accès libre sous la halle.

Cette manifestation est co-organisée par la Mairie de Caraman, la Communauté de Communes Terres du Lauragais, Lauragais Tourisme et l’ACAC (Association Commerçants & Artisans de Caraman). .

PLACE DU RAVELIN

Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

On Saturday June 21, to coincide with the Fête de la Musique, join us in Caraman’s Place du Ravelin for a festive gourmet market.

Am Samstag, den 21. Juni, zur Zeit der Fête de la Musique, treffen Sie sich auf dem Place du Ravelin in Caraman, um an einem großen Schlemmer- und Festtagsmarkt teilzunehmen.

Sabato 21 giugno, in concomitanza con la Fête de la Musique, la Place du Ravelin di Caraman ospiterà un grande mercato gastronomico e festivo.

El sábado 21 de junio, coincidiendo con la Fiesta de la Música, la plaza del Revellín de Caraman acogerá un gran mercado gastronómico y festivo.

