Marché Gourmand à Cardaillac Cardaillac dimanche 3 août 2025.

Place du Fort Cardaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-03 19:00:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Dans le cadre de la fête votive venez déguster des produits locaux dans un des plus beaux village de France. Une dizaine de producteurs seront présents.

Animé par le groupe « Esta Fêtes » .

Place du Fort Cardaillac 46100 Lot Occitanie commune-de-cardaillac@orange.fr

English :

Come and taste local produce in one of France’s most beautiful villages. A dozen producers will be present.

German :

Im Rahmen des Votive-Festes können Sie in einem der schönsten Dörfer Frankreichs lokale Produkte probieren. Ein Dutzend Produzenten werden anwesend sein.

Italiano :

Venite a degustare i prodotti locali in uno dei villaggi più belli della Francia. Saranno presenti una dozzina di produttori.

Espanol :

Venga a degustar productos locales en uno de los pueblos más bellos de Francia. Estarán presentes una docena de productores.

L’événement Marché Gourmand à Cardaillac Cardaillac a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Figeac