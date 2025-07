Marché gourmand à Fontanes Fontanes

Marché gourmand à Fontanes Fontanes mardi 5 août 2025.

Marché gourmand à Fontanes

Le bourg Fontanes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 19:00:00

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Les producteurs locaux s’invitent dans la prairie à Fontanes, près de Lalbenque.

Animation musicale Henry

Apportez vos couverts .

Le bourg Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 62 35

English :

Local producers take to the meadow at Fontanes, near Lalbenque.

German :

Lokale Erzeuger laden sich in Fontanes, in der Nähe von Lalbenque, auf die Wiese ein.

Italiano :

I produttori locali si recano sul prato di Fontanes, vicino a Lalbenque.

Espanol :

Los productores locales acuden a la pradera de Fontanes, cerca de Lalbenque.

L’événement Marché gourmand à Fontanes Fontanes a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Cahors Vallée du Lot