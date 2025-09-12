Marché gourmand à Ligueux Ligueux
Salle des fêtes Ligueux Gironde
Le Comité des fêtes de Ligueux organise un marché gourmand le vendredi 12 Septembre à partir de 19h.
Food-truck, Brasero, crêpes, Animation musicale…
Venez nombreux! .
Salle des fêtes Ligueux 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 78 84
Espanol : Marché gourmand à Ligueux
