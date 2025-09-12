Marché gourmand à Ligueux Ligueux

Salle des fêtes Ligueux Gironde

Le Comité des fêtes de Ligueux organise un marché gourmand le vendredi 12 Septembre à partir de 19h.

Food-truck, Brasero, crêpes, Animation musicale…

Venez nombreux! .

Salle des fêtes Ligueux 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché gourmand à Ligueux Ligueux a été mis à jour le 2025-08-30 par OT du Pays Foyen