AGENDA · Ligueux
Marché gourmand à Ligueux Ligueux
vendredi 18 septembre 2026 · Ligueux
Informations pratiques
Ligueux
Marché gourmand à Ligueux
Salle des fêtes Ligueux Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le Comité des fêtes de Ligueux organise un marché gourmand le vendredi 18 Septembre à partir de 19h.
Food-truck, Brasero, crêpes, Animation musicale…
Venez nombreux! .
Salle des fêtes Ligueux 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 97 14 33
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English : Marché gourmand à Ligueux
L’événement Marché gourmand à Ligueux Ligueux a été mis à jour le 2026-04-03 par OT du Pays Foyen