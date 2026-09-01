Informations pratiques

Ligueux

Marché gourmand à Ligueux

Salle des fêtes Ligueux Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le Comité des fêtes de Ligueux organise un marché gourmand le vendredi 18 Septembre à partir de 19h.

Food-truck, Brasero, crêpes, Animation musicale…

Venez nombreux! .

Salle des fêtes Ligueux 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 97 14 33

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English : Marché gourmand à Ligueux

L’événement Marché gourmand à Ligueux Ligueux a été mis à jour le 2026-04-03 par OT du Pays Foyen