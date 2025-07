Marché Gourmand à Livernon Livernon

parc de la salle des fêtes Livernon Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2025-07-16 20:00:00

Livernon vous propose son marché gourmand, venez déguster des produits locaux et composer votre repas parmis les produits des producteurs: escargots, foie gras, poulet, salade etc..

Repas composer votre menu avec les produits des producteurs locaux

soirée festive animée par l’orchestre Matronome à partir de 20h

(apportez vos couverts) .

parc de la salle des fêtes Livernon 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 33

English :

Livernon offers you its gourmet market, come and taste local products and compose your meal among the products of the producers: snails, foie gras, chicken, salad etc…

German :

In Livernon gibt es einen Gourmet-Markt, auf dem Sie lokale Produkte probieren und Ihre Mahlzeit aus den Produkten der Produzenten zusammenstellen können: Schnecken, Gänseleberpastete, Hühnchen, Salat etc.

Italiano :

Livernon vi offre il suo mercato gastronomico, venite a degustare i prodotti locali e componete il vostro pasto tra i prodotti dei produttori: lumache, foie gras, pollo, insalata ecc…

Espanol :

Livernon le ofrece su mercado gastronómico, venga a degustar los productos locales y componga su comida entre los productos de los productores: caracoles, foie gras, pollo, ensalada etc…

