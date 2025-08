Marché gourmand à Lugagnac Lugagnac

Place de l’église Lugagnac Lot

Début : 2025-08-13 19:00:00

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Venez découvrir les producteurs locaux au cours de ce marché gourmand. Vous aurez la possibilité de consommer les produits sur place (en apportant vos couverts) ou bien vous pourrez faire votre marché et les consommer ailleurs.

L’animation musicale sera assurée par Flow’Her.

Place de l’église Lugagnac 46260 Lot Occitanie comitedesfetes.lugagnac@orange.fr

English :

Come and discover local producers at this gourmet market. You’ll have the option of eating the products on site (bringing your own cutlery), or shopping for them elsewhere.

Musical entertainment will be provided by Flow’Her.

German :

Entdecken Sie auf diesem Gourmetmarkt die lokalen Produzenten. Sie haben die Möglichkeit, die Produkte vor Ort zu verzehren (bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit), oder Sie können auf dem Markt einkaufen und sie woanders verzehren.

Für musikalische Unterhaltung sorgt Flow’Her.

Italiano :

Venite a scoprire i produttori locali in questo mercato gastronomico. Potrete mangiare i prodotti sul posto (portate le vostre posate) o fare la spesa e mangiarli altrove.

L’intrattenimento musicale è affidato a Flow’Her.

Espanol :

Venga a descubrir a los productores locales en este mercado gourmet. Podrás comer los productos in situ (trae tus propios cubiertos) o puedes hacer la compra y comerlos en otro lugar.

La animación musical correrá a cargo de Flow’Her.

