Marché gourmand à Martel ! Martel

Marché gourmand à Martel ! Martel vendredi 12 septembre 2025.

Marché gourmand à Martel !

Place de la Fontanelle Martel Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Des producteurs locaux viennent en direct vous préparer à manger, avec animation musicale et feux d’artifice !

.

Place de la Fontanelle Martel 46600 Lot Occitanie

English :

Local producers will be on hand to cook for you, with live music and fireworks!

German :

Lokale Produzenten kommen direkt zu Ihnen, um für Sie zu kochen, mit musikalischer Unterhaltung und Feuerwerk!

Italiano :

I produttori locali saranno a disposizione per cucinare per voi, con musica dal vivo e fuochi d’artificio!

Espanol :

Los productores locales cocinarán para usted, con música en directo y fuegos artificiales

L’événement Marché gourmand à Martel ! Martel a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Vallée de la Dordogne