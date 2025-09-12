Marché gourmand à Martel ! Martel
Place de la Fontanelle Martel Lot
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Des producteurs locaux viennent en direct vous préparer à manger, avec animation musicale et feux d’artifice !
English :
Local producers will be on hand to cook for you, with live music and fireworks!
German :
Lokale Produzenten kommen direkt zu Ihnen, um für Sie zu kochen, mit musikalischer Unterhaltung und Feuerwerk!
Italiano :
I produttori locali saranno a disposizione per cucinare per voi, con musica dal vivo e fuochi d’artificio!
Espanol :
Los productores locales cocinarán para usted, con música en directo y fuegos artificiales
L’événement Marché gourmand à Martel ! Martel a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Vallée de la Dordogne