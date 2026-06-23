Pugnac

Marché gourmand à Pugnac

558 rue de l’Hôtel de Ville Pugnac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Rendez-vous le samedi 25 juillet à partir de 19h, sur la Place de l’Hôtel de Ville à Pugnac, pour une nouvelle soirée gourmande à partagé en famille ou entre amis. .

558 rue de l’Hôtel de Ville Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 15 73 38

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English : Marché gourmand à Pugnac

L’événement Marché gourmand à Pugnac Pugnac a été mis à jour le 2026-06-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme