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Marché gourmand à Pugnac Pugnac

Marché gourmand à Pugnac Pugnac

Marché gourmand à Pugnac Pugnac samedi 25 juillet 2026.

Adresse
558 rue de l'Hôtel de Ville
Ville
33710 Pugnac
Département
Gironde
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Tarif
Gratuit

Pugnac

Marché gourmand à Pugnac

558 rue de l’Hôtel de Ville Pugnac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Rendez-vous le samedi 25 juillet à partir de 19h, sur la Place de l’Hôtel de Ville à Pugnac, pour une nouvelle soirée gourmande à partagé en famille ou entre amis.   .

558 rue de l’Hôtel de Ville Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 15 73 38 

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English : Marché gourmand à Pugnac

L’événement Marché gourmand à Pugnac Pugnac a été mis à jour le 2026-06-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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