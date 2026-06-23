Marché gourmand à Pugnac Pugnac
Marché gourmand à Pugnac Pugnac samedi 25 juillet 2026.
Pugnac
Marché gourmand à Pugnac
558 rue de l’Hôtel de Ville Pugnac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Rendez-vous le samedi 25 juillet à partir de 19h, sur la Place de l’Hôtel de Ville à Pugnac, pour une nouvelle soirée gourmande à partagé en famille ou entre amis. .
558 rue de l’Hôtel de Ville Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 15 73 38
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English : Marché gourmand à Pugnac
L’événement Marché gourmand à Pugnac Pugnac a été mis à jour le 2026-06-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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