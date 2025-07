Marché gourmand à Rudelle Rudelle

Marché gourmand à Rudelle Rudelle samedi 2 août 2025.

Marché gourmand à Rudelle

le bourg Rudelle Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Dans le cadre de la fête du village venez découvrir les produits locaux de nos producteurs, ! dégustation sur place.

le bourg Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 6 99 35 86 90

English :

As part of the village festival, come and discover local products from our producers, with tastings on site.

German :

Im Rahmen des Dorffestes entdecken Sie die lokalen Produkte unserer Produzenten, ! Verkostung vor Ort.

Italiano :

Nell’ambito della festa del paese, venite a scoprire i prodotti locali dei nostri produttori, con degustazioni in loco.

Espanol :

En el marco de la fiesta del pueblo, venga a descubrir los productos locales de nuestros productores, con degustaciones in situ.

