Marché Gourmand à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac

Marché Gourmand à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac dimanche 20 juillet 2025.

Marché Gourmand à Saint-Pierre-Toirac

Saint-Pierre-Toirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 19:00:00

fin : 2025-07-20 23:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Le comité des fêtes vous convie à un marché gourmand. Venez découvrir les produits des producteurs locaux !

.

Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie mairiestpierretoirac@orange.fr

English :

The festival committee invites you to a gourmet market. Come and discover the products of local producers!

German :

Das Festkomitee lädt Sie zu einem Gourmetmarkt ein. Kommen Sie und entdecken Sie die Produkte der lokalen Produzenten!

Italiano :

Il comitato del festival vi invita a un mercato gastronomico. Venite a scoprire i prodotti dei produttori locali!

Espanol :

El comité del festival le invita a un mercado gourmet. Venga a descubrir los productos de los productores locales

L’événement Marché Gourmand à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Figeac