Marché gourmand à Virsac Salle municipale Virsac

Virsac

Marché gourmand à Virsac

Salle municipale Devant la salle polyvalente Virsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

L’ association Virsac en Fête organise un marché gourmand le samedi 4 Juillet de 19h à 23h30 devant la salle polyvalente.

Avec de nouveaux créateurs et Artisans ainsi que de nombreux Foodtrucks et également la présence de Zoulou-Aventure et de DJ STEFF.

Pensez à amener votre kit gourmand ( assiette, couvert, gobelet). .

Salle municipale Devant la salle polyvalente Virsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 57 89 57

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English : Marché gourmand à Virsac

L’événement Marché gourmand à Virsac Virsac a été mis à jour le 2026-06-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme