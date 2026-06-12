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Marché gourmand à Virsac Salle municipale Virsac

Marché gourmand à Virsac Salle municipale Virsac

Marché gourmand à Virsac Salle municipale Virsac samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Salle municipale

Adresse : Devant la salle polyvalente

Ville : 33240 Virsac

Département : Gironde

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Virsac

Marché gourmand à Virsac

Salle municipale Devant la salle polyvalente Virsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :
2026-07-04

L’ association Virsac en Fête organise un marché gourmand le samedi 4 Juillet de 19h à 23h30 devant la salle polyvalente.
Avec de nouveaux créateurs et Artisans ainsi que de nombreux Foodtrucks et également la présence de Zoulou-Aventure et de DJ STEFF.
Pensez à amener votre kit gourmand ( assiette, couvert, gobelet).   .

Salle municipale Devant la salle polyvalente Virsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 57 89 57 

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English : Marché gourmand à Virsac

L’événement Marché gourmand à Virsac Virsac a été mis à jour le 2026-06-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme