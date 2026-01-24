Marché gourmand

Anglars-Saint-Félix Aveyron

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

2026-07-03

A partir de 19h en extérieur à proximité de l’école deuxième édition du marché gourmand avec des stands pour régaler petits et grands. Ambiance conviviale assurée.

Organisé par l’APE. .

Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie ape.anglarssaintfelix@gmail.com

English :

From 7pm outdoors near the school: second edition of the gourmet market with stalls to delight young and old. A convivial atmosphere guaranteed.

