Marché gourmand Anglars-Saint-Félix
Marché gourmand Anglars-Saint-Félix vendredi 3 juillet 2026.
Marché gourmand
Anglars-Saint-Félix Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
A partir de 19h en extérieur à proximité de l’école deuxième édition du marché gourmand avec des stands pour régaler petits et grands. Ambiance conviviale assurée.
Organisé par l’APE. .
Anglars-Saint-Félix 12390 Aveyron Occitanie ape.anglarssaintfelix@gmail.com
English :
From 7pm outdoors near the school: second edition of the gourmet market with stalls to delight young and old. A convivial atmosphere guaranteed.
L’événement Marché gourmand Anglars-Saint-Félix a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)