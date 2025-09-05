Marché gourmand & animations musicales Vélines
Marché gourmand & animations musicales Vélines vendredi 5 septembre 2025.
Marché gourmand & animations musicales
Place des 4 Ormeaux Vélines Dordogne
Un marché gourmand est organisé par la CAFAT, place des 4 Ormeaux à partir de 19h.
Venez nombreuses et nombreux !
Place des 4 Ormeaux Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 31 73 03
English :
A gourmet market is organized by CAFAT, place des 4 Ormeaux from 7pm.
Come one, come all!
German : Marché gourmand & animations musicales
Ein Gourmetmarkt wird von der CAFAT auf dem Place de la halle ab 19 Uhr organisiert.
Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Il CAFAT organizza un mercato gastronomico in Place des 4 Ormeaux a partire dalle ore 19.00.
Venite tutti!
Espanol : Marché gourmand & animations musicales
El CAFAT organiza un mercado gastronómico en la plaza de la Halle a partir de las 19.00 horas.
Vengan todos
