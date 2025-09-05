Marché gourmand & animations musicales Vélines

Place des 4 Ormeaux Vélines Dordogne

Début : 2025-09-05

2025-09-05

Un marché gourmand est organisé par la CAFAT, place des 4 Ormeaux à partir de 19h.

Venez nombreuses et nombreux !

Place des 4 Ormeaux Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 31 73 03

English :

A gourmet market is organized by CAFAT, place des 4 Ormeaux from 7pm.

Come one, come all!

Ein Gourmetmarkt wird von der CAFAT auf dem Place de la halle ab 19 Uhr organisiert.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il CAFAT organizza un mercato gastronomico in Place des 4 Ormeaux a partire dalle ore 19.00.

Venite tutti!

El CAFAT organiza un mercado gastronómico en la plaza de la Halle a partir de las 19.00 horas.

Vengan todos

