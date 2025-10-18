Marché Gourmand & Artisanal Doudeville
Marché Gourmand & Artisanal Doudeville samedi 18 octobre 2025.
Marché Gourmand & Artisanal
Place Général de Gaulle Doudeville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 08:30:00
fin : 2025-10-18 12:30:00
Date(s) :
2025-10-18
Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain , la commune vous propose une nouvelle action pour redonner vie à notre centre-bourg le Marché Gourmand & Artisanal.
À l’occasion de la 6ᵉ édition spéciale Octobre Rose, venez à la rencontre des artisans et producteurs locaux le samedi 18 octobre, sur la place Général de Gaulle, de 8h30 à 12h30.
Cet événement est une belle opportunité pour
soutenir les circuits courts,
découvrir les savoir-faire artisanaux,
et profiter d’un moment convivial.
Au programme dégustations, animations ludiques et ambiance musicale pour petits et grands ! .
Place Général de Gaulle Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie
English : Marché Gourmand & Artisanal
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché Gourmand & Artisanal Doudeville a été mis à jour le 2025-09-23 par Communauté de communes Plateau de Caux