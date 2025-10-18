Marché Gourmand & Artisanal Doudeville

Marché Gourmand & Artisanal Doudeville samedi 18 octobre 2025.

Marché Gourmand & Artisanal

Place Général de Gaulle Doudeville Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 08:30:00

fin : 2025-10-18 12:30:00

Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain , la commune vous propose une nouvelle action pour redonner vie à notre centre-bourg le Marché Gourmand & Artisanal.

À l’occasion de la 6ᵉ édition spéciale Octobre Rose, venez à la rencontre des artisans et producteurs locaux le samedi 18 octobre, sur la place Général de Gaulle, de 8h30 à 12h30.

Cet événement est une belle opportunité pour

soutenir les circuits courts,

découvrir les savoir-faire artisanaux,

et profiter d’un moment convivial.

Au programme dégustations, animations ludiques et ambiance musicale pour petits et grands ! .

Place Général de Gaulle Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie

