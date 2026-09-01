Informations pratiques

Bouniagues

Marché Gourmand, Artisanal et de Producteurs

Rue de l’Église Bouniagues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez partager une agréable soirée gourmande et conviviale au marché gourmand de Bouniagues !

De nombreux stands de restauration seront présents pour satisfaire toutes les envies :

Laura Rôtisserie

Le Hom’ Burger

Aux Saveurs d’Inde

L’Espiègle Gourmandise

Les Desserts de Jennifer

Une buvette vous sera proposée par l’association des parents d’élèves.

L’ambiance musicale sera assurée par La Pompa Swing en Duo, pour accompagner votre repas dans une atmosphère festive et chaleureuse.

N’oubliez pas d’apporter vos couverts .

Rue de l’Église Bouniagues 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 32 45 associationlesamisdelecole@yahoo.fr

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English : Marché Gourmand, Artisanal et de Producteurs

L’événement Marché Gourmand, Artisanal et de Producteurs Bouniagues a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides