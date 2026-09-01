Marché Gourmand, Artisanal et de Producteurs Bouniagues
vendredi 18 septembre 2026 · Bouniagues
Informations pratiques
Bouniagues
Marché Gourmand, Artisanal et de Producteurs
Rue de l’Église Bouniagues Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez partager une agréable soirée gourmande et conviviale au marché gourmand de Bouniagues !
De nombreux stands de restauration seront présents pour satisfaire toutes les envies :
Laura Rôtisserie
Le Hom’ Burger
Aux Saveurs d’Inde
L’Espiègle Gourmandise
Les Desserts de Jennifer
Une buvette vous sera proposée par l’association des parents d’élèves.
L’ambiance musicale sera assurée par La Pompa Swing en Duo, pour accompagner votre repas dans une atmosphère festive et chaleureuse.
N’oubliez pas d’apporter vos couverts .
Rue de l’Église Bouniagues 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 32 45 associationlesamisdelecole@yahoo.fr
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English : Marché Gourmand, Artisanal et de Producteurs
L’événement Marché Gourmand, Artisanal et de Producteurs Bouniagues a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides