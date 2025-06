Marché gourmand Astaffort 5 juillet 2025 19:00

Lot-et-Garonne

Marché gourmand Place André Routier Astaffort Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Marché gourmand et musical. En attendant le concert de guitare acoutisque, écoutez jouer et chanter les artistes d’Acoustic Guitare Rendez-vous tout en savourant les produits que vous proposent des professionnels de la restauration nomade. Un repas à la carte et en musique !

Place André Routier

Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astaffort.tourisme@gmail.com

English : Marché gourmand

Gourmet and musical market. While you wait for the Acoustic Guitar Rendezvous concert, listen to the artists of Acoustic Guitare Rendezvous play and sing, while savoring the products on offer from professional nomad caterers. An à la carte meal with music!

German : Marché gourmand

Gourmet- und Musikmarkt. Während Sie auf das Akustikgitarrenkonzert warten, können Sie den Künstlern von Acoustic Guitare Rendez-vous beim Spielen und Singen zuhören und gleichzeitig die Produkte genießen, die Ihnen von professionellen Nomadenrestaurants angeboten werden. Eine Mahlzeit à la carte und mit Musik!

Italiano :

Mercato gastronomico e musicale. In attesa del concerto degli Acoustic Guitar Rendez-vous, ascoltate gli artisti di Acoustic Guitare Rendez-vous suonare e cantare mentre assaporate i prodotti offerti dai ristoratori nomadi professionisti. Un pasto à la carte con musica!

Espanol : Marché gourmand

Mercado gastronómico y musical. Mientras espera el concierto de Acoustic Guitar Rendez-vous, escuche tocar y cantar a los artistas de Acoustic Guitare Rendez-vous mientras saborea los productos que le ofrecen los profesionales de la restauración nómada. ¡Una comida a la carta con música!

