Marché gourmand au château La Botte

Lieu-dit La Botte Campugnan Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Venez au marché gourmand du château la Botte pour un petit tour de France gastronomique.

Découvrez les vins, les champagnes, les spiritueux venus de toute la France, mais aussi des gourmandises telles que du miel, du sirop ou encore des confitures fabriquées localement. Retrouvez également du chocolat ou du foie gras venus des Landes, ou encore des charcuteries et fromages basques. Nos voisins les charentais nous rendront visite avec leur célèbre pineau et cognac. Sans oublier des huîtres pour alimenter vos entrées.

Des producteurs artisans viennent tout spécialement vous présenter leur produits.

Restauration sur place avec un food truck.

Le samedi 15 novembre, soirée alsacienne sur réservation. .

Lieu-dit La Botte Campugnan 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 71 45

L’événement Marché gourmand au château La Botte Campugnan a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Blaye