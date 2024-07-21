Marché Gourmand au Trait d’Union Vézac

Marché Gourmand au Trait d’Union Vézac dimanche 21 juillet 2024.

Marché Gourmand au Trait d’Union

Trait d’Union Vézac Dordogne

Début : 2024-07-21

fin : 2025-08-24

2024-07-21 2024-07-28 2024-08-04 2024-08-11 2024-08-18 2024-08-25 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Tu ne savais pas quoi faire de tes dimanches soirs?

On t’a concocté une prog’ anti-flemme

Viens te régaler avec les Foodtrucks du coin tout en écoutant de la bonne zik’ en live !

Programme par date :

3/8 Paul’s Fingers (Guitare acoustique)

10/8 Soloma (musique électronique)

17/8 Ben Jacopin (DJ)

24/8 Big Ed and the Red Balls (Blues rock)

31/8 DJ .

Trait d’Union Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 43 37

