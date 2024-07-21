Marché Gourmand au Trait d’Union Vézac

Marché Gourmand au Trait d'Union

Marché Gourmand au Trait d’Union Vézac dimanche 21 juillet 2024.

Marché Gourmand au Trait d’Union

Trait d’Union Vézac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2024-07-21
fin : 2025-08-24

Date(s) :
2024-07-21 2024-07-28 2024-08-04 2024-08-11 2024-08-18 2024-08-25 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Tu ne savais pas quoi faire de tes dimanches soirs?
On t’a concocté une prog’ anti-flemme
Viens te régaler avec les Foodtrucks du coin tout en écoutant de la bonne zik’ en live !

Programme par date :
3/8 Paul’s Fingers (Guitare acoustique)
10/8 Soloma (musique électronique)
17/8 Ben Jacopin (DJ)
24/8 Big Ed and the Red Balls (Blues rock)
31/8 DJ   .

Trait d’Union Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 43 37 

English : Marché Gourmand au Trait d’Union

German : Marché Gourmand au Trait d’Union

Italiano :

Espanol : Marché Gourmand au Trait d’Union

L’événement Marché Gourmand au Trait d’Union Vézac a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir