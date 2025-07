Marché gourmand au Vignon en Quercy Le Vignon-en-Quercy

Marché gourmand au Vignon en Quercy Le Vignon-en-Quercy dimanche 13 juillet 2025.

Marché gourmand au Vignon en Quercy

Plan d’eau des Quatre Routes du Lot Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Au plan d’eau du Vignon

Produits locaux et animation par Corto Maltesse

Pensez à apporter vos assiettes et couverts !

Feux d’artifice à 23h

Plan d’eau des Quatre Routes du Lot Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 6 99 60 91 43

English :

At the Vignon lake

Local produce and entertainment by Corto Maltesse

Don’t forget to bring your plates and cutlery!

Fireworks at 11pm

German :

Am Plan d’eau du Vignon

Lokale Produkte und Unterhaltung durch Corto Maltesse

Denken Sie daran, Teller und Besteck mitzubringen!

Feuerwerk um 23 Uhr

Italiano :

Al lago Vignon

Prodotti locali e animazione a cura di Corto Maltesse

Non dimenticate di portare piatti e posate!

Fuochi d’artificio alle 23.00

Espanol :

En el lago Vignon

Productos locales y animación a cargo de Corto Maltesse

No olvide traer sus platos y cubiertos

Fuegos artificiales a las 23h

