Marché gourmand Moulin d’Emilette Aussac-Vadalle

Marché gourmand

Moulin d’Emilette 48 rue du château d’eau Aussac-Vadalle Charente

Début : Mardi 2025-06-03

fin : 2025-06-03

2025-06-03 2025-07-01 2025-08-05 2025-09-05

Marché gourmand avec une dizaine de producteurs et artisans locaux.

Légumes, Œufs, Miel, Pain, Viandes, Fromages, Vins et bien d’autres…

Buvette & restauration sur place, pensez à apporter vos couverts.

Animations et visite du moulin !

Moulin d’Emilette 48 rue du château d’eau Aussac-Vadalle 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 19 17 71 contact@lemoulindemilette.fr

English :

Gourmet market with a dozen local producers and craftsmen.

Vegetables, eggs, honey, bread, meat, cheese, wine and much more…

On-site refreshments & catering remember to bring your own cutlery.

Entertainment and mill tour!

German :

Gourmet-Markt mit einem Dutzend lokaler Produzenten und Handwerker.

Gemüse, Eier, Honig, Brot, Fleisch, Käse, Wein und vieles mehr…

Getränke und Speisen vor Ort, denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen.

Animationen und Besichtigung der Mühle!

Italiano :

Mercato gastronomico con una dozzina di produttori e artigiani locali.

Verdure, uova, miele, pane, carne, formaggio, vino e molto altro ancora…

Ristoro e catering in loco, ricordando di portare le proprie posate.

Animazione e visita al mulino!

Espanol :

Mercado gastronómico con una docena de productores y artesanos locales.

Verduras, huevos, miel, pan, carne, queso, vino y mucho más…

Refrescos y catering in situ, recuerde traer sus propios cubiertos.

Animación y visita al molino

