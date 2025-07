MARCHÉ GOURMAND avec animations gratuites, PASCAL CHATEL, largage de PARACHUTISTES et FEU d’ARTIFICE Thézac

lundi 14 juillet 2025.

MARCHÉ GOURMAND avec animations gratuites, PASCAL CHATEL, largage de PARACHUTISTES et FEU d’ARTIFICE

place du village Thézac Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Le repas du 14 juillet sous forme de marché gourmand débutera à 19h30 et se terminera tard dans la soirée.

Entre 18h30 et 19h30 un largage de parachutistes aura lieu à proximité immédiate du marché gourmand

Une animation chants, danses, bal.. Accompagnera cette soirée avec PASCAL CHATEL.

Une animation chants, danses, bal.. Accompagnera cette soirée avec PASCAL CHATEL. Un feu d’artifice clôturera cette soirée. .

place du village Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26 magalerie47@hotmail.fr

English : MARCHÉ GOURMAND avec animations gratuites, PASCAL CHATEL, largage de PARACHUTISTES et FEU d’ARTIFICE

The July 14th gourmet market meal will start at 7:30pm and finish late into the evening.

Between 6:30 and 7:30 pm, a parachute drop will take place in the immediate vicinity of the gourmet market

Song, dance and dance entertainment… With PASCAL CHATEL.

German : MARCHÉ GOURMAND avec animations gratuites, PASCAL CHATEL, largage de PARACHUTISTES et FEU d’ARTIFICE

Das Essen am 14. Juli in Form eines Gourmetmarktes beginnt um 19.30 Uhr und endet spät am Abend.

Zwischen 18:30 und 19:30 Uhr findet in unmittelbarer Nähe des Gourmetmarktes ein Fallschirmspringerabwurf statt

Eine Animation mit Gesang, Tanz und Tanz. Wird diesen Abend mit PASCAL CHATEL begleiten.

Italiano :

Il pranzo del 14 luglio, sotto forma di mercato gastronomico, inizierà alle 19.30 e terminerà a tarda sera.

Tra le 18.30 e le 19.30 si svolgerà un lancio di paracadute nelle immediate vicinanze del mercato gastronomico

L’intrattenimento comprende canti, balli e liscio. Accompagneranno questa serata con il PASCAL CHATEL.

Espanol : MARCHÉ GOURMAND avec animations gratuites, PASCAL CHATEL, largage de PARACHUTISTES et FEU d’ARTIFICE

La comida del 14 de julio, en forma de mercado gourmet, comenzará a las 19.30 h y terminará bien entrada la noche.

Entre las 18.30 y las 19.30 horas se lanzará un paracaídas en las inmediaciones del mercado gastronómico

Entretenimiento: canto, baile y bailes de salón. Acompañarán esta velada con CHATEL PASCAL.

L’événement MARCHÉ GOURMAND avec animations gratuites, PASCAL CHATEL, largage de PARACHUTISTES et FEU d’ARTIFICE Thézac a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Fumel Vallée du Lot