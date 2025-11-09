Marché Gourmand Belleville-sur-Loire
Marché Gourmand Belleville-sur-Loire dimanche 9 novembre 2025.
Marché Gourmand
Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire Cher
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Marché Gourmand d’Automne organisé par les Journées Gourmandes de Belleville.
Nombreux produits de bouche.
Buvette et restauration sur place ou à emporter.
On vous attend nombreux!!! .
Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 15 30 35 catherine-vdp@orange.fr
English :
Autumn Gourmet Market organized by Journées Gourmandes de Belleville.
German :
Gourmet-Herbstmarkt, organisiert von den Journées Gourmandes de Belleville.
Italiano :
Mercato gastronomico autunnale organizzato dalle Journées Gourmandes de Belleville.
Espanol :
Mercado gastronómico de otoño organizado por las Journées Gourmandes de Belleville.
