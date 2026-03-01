Marché Gourmand Cave de bissey Bissey-sous-Cruchaud

Marché Gourmand

Cave de bissey 14 rue des Millerands Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Nous vous attendons pour le marché Gourmand !

Marché Gastronomique et Restauration en direct des exposants avec la formule Table Ouverte Vous achetez un “kit couvert 5 €” comprenant les couverts, le verre gravé et la dégustation. Ensuite, vous composez votre menu à votre guise et selon vos envies en achetant directement chez les producteurs. Ou simplement le Verre à 3€ pour la dégustation uniquement.

Convivialité garantie ! .

Cave de bissey 14 rue des Millerands Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 12 16 cave.bissey@wanadoo.fr

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English : Marché Gourmand

L’événement Marché Gourmand Bissey-sous-Cruchaud a été mis à jour le 2026-03-13 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II