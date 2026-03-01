Marché Gourmand Cave de bissey Bissey-sous-Cruchaud
Marché Gourmand Cave de bissey Bissey-sous-Cruchaud samedi 28 mars 2026.
Marché Gourmand
Cave de bissey 14 rue des Millerands Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Nous vous attendons pour le marché Gourmand !
Marché Gastronomique et Restauration en direct des exposants avec la formule Table Ouverte Vous achetez un “kit couvert 5 €” comprenant les couverts, le verre gravé et la dégustation. Ensuite, vous composez votre menu à votre guise et selon vos envies en achetant directement chez les producteurs. Ou simplement le Verre à 3€ pour la dégustation uniquement.
Convivialité garantie ! .
Cave de bissey 14 rue des Millerands Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 12 16 cave.bissey@wanadoo.fr
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English : Marché Gourmand
L’événement Marché Gourmand Bissey-sous-Cruchaud a été mis à jour le 2026-03-13 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II