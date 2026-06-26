Marché gourmand Bouniagues
Marché gourmand Bouniagues vendredi 3 juillet 2026.
Bouniagues
Marché gourmand
Bouniagues Bouniagues Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez partager une agréable soirée gourmande et conviviale au marché gourmand de Bouniagues !
De nombreux stands de restauration seront présents pour satisfaire toutes les envies
Smile Thai
Le Hom’ Burger
Mano Pizz’s
L’Espiègle Gourmandise
Les Desserts de Jennifer
Une buvette sera également à votre disposition tout au long de la soirée.
L’ambiance musicale sera assurée par Rock’n Wine, pour accompagner votre repas dans une atmosphère festive et chaleureuse.
N’oubliez pas d’apporter vos couverts .
Bouniagues Bouniagues 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 32 45 associationlesamisdelecole@yahoo.fr
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Bouniagues a été mis à jour le 2026-06-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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