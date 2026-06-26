Bouniagues

Marché gourmand

Bouniagues Bouniagues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Venez partager une agréable soirée gourmande et conviviale au marché gourmand de Bouniagues !

De nombreux stands de restauration seront présents pour satisfaire toutes les envies

Smile Thai

Le Hom’ Burger

Mano Pizz’s

L’Espiègle Gourmandise

Les Desserts de Jennifer

Une buvette sera également à votre disposition tout au long de la soirée.

L’ambiance musicale sera assurée par Rock’n Wine, pour accompagner votre repas dans une atmosphère festive et chaleureuse.

N’oubliez pas d’apporter vos couverts .

Bouniagues Bouniagues 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 32 45 associationlesamisdelecole@yahoo.fr

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Bouniagues a été mis à jour le 2026-06-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides