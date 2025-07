Marché gourmand Boussac

Marché gourmand Boussac samedi 5 juillet 2025.

Marché gourmand

Boussac Aveyron

Début : Samedi 2025-07-05

Diverses animations au cours du marché.

Musique, tombola et buvette tout au long de la soirée ! Une dizaine de producteurs locaux seront présents pour vendre leurs produits. .

Boussac 12160 Aveyron Occitanie +33 6 78 62 76 90 cal.boussac@gmail.com

English :

Various entertainment during the market.

German :

Verschiedene Animationen während des Marktes.

Italiano :

Vari eventi durante il mercato.

Espanol :

Diversos actos durante el mercado.

L’événement Marché gourmand Boussac a été mis à jour le 2025-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)