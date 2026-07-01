Informations pratiques

Brossac

Marché gourmand

Le Bourg Brossac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez nombreux au marché gourmand de Brossac sous les halles, pour découvrir de nombreux producteurs locaux. Vous pourrez vous restaurer sur place et ne manquez pas les animations musicales !

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Le Bourg Brossac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 70 14

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English : Marché gourmand

Come out in large numbers to the Brossac gourmet market under the market hall to discover many local producers. You can enjoy a meal there, and don’t miss the musical performances!

L’événement Marché gourmand Brossac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Sud Charente