Marché gourmand Brossac
samedi 11 juillet 2026 · Brossac
Informations pratiques
Brossac
Marché gourmand
Le Bourg Brossac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11 02:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez nombreux au marché gourmand de Brossac sous les halles, pour découvrir de nombreux producteurs locaux. Vous pourrez vous restaurer sur place et ne manquez pas les animations musicales !
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Le Bourg Brossac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 70 14
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English : Marché gourmand
Come out in large numbers to the Brossac gourmet market under the market hall to discover many local producers. You can enjoy a meal there, and don’t miss the musical performances!
L’événement Marché gourmand Brossac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Sud Charente