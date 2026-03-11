Marché Gourmand

Salle des fêtes Budos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-26 2026-08-29

Marché gourmand sur le parvis de la salle polyvalente (autour de l’église pour le 29 Août). .

Salle des fêtes Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 33 96 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché Gourmand

L’événement Marché Gourmand Budos a été mis à jour le 2026-03-06 par La Gironde du Sud