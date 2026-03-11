Marché Gourmand Budos
Marché Gourmand Budos samedi 23 mai 2026.
Marché Gourmand
Salle des fêtes Budos Gironde
Tarif :
Date :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-08-29

2026-05-23 2026-06-26 2026-08-29
Marché gourmand sur le parvis de la salle polyvalente (autour de l’église pour le 29 Août). .
Salle des fêtes Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 33 96 96
English : Marché Gourmand
L’événement Marché Gourmand Budos a été mis à jour le 2026-03-06 par La Gironde du Sud