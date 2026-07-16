Informations pratiques

Bussac-Forêt

Marché Gourmand

Place du Champ de Foire Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Marché gourmand à Bussac-Forêt avec divers exposants, dont des food trucks, une buvette, des grillades et des producteurs et artisans locaux. De l’animation vous ambiancera toute la soirée avec la Bandas à l’ouverture et Sono Double L en soirée.

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Place du Champ de Foire Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 37 12 62

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English :

Gourmet Market in Bussac-Foréat featuring various vendors, including food trucks, a refreshment stand, grilled foods, and local producers and artisans. Live entertainment will keep the party going all evening, with Bandas kicking things off and Sono Double L taking the stage later in the evening.

L’événement Marché Gourmand Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-07-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge