Marché Gourmand Casseneuil

Marché Gourmand Casseneuil samedi 12 juillet 2025.

Marché Gourmand

Place Bergonié Casseneuil Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Marché gourmand animé par Mick Fontaine, suivi à 22h30 de la Batuc’Fanfar’Brass-Band.

Défilé suivi du feu d’artifice à 23h, soirée dansante avec Mick Fontaine de 23h30 à 2h.

Place Bergonié Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 07 92

English : Marché Gourmand

Gourmet market hosted by Mick Fontaine, followed at 10:30pm by the Batuc’Fanfar’Brass-Band.

Parade followed by fireworks at 11pm, dancing with Mick Fontaine from 11.30pm to 2am.

German : Marché Gourmand

Von Mick Fontaine moderierter Gourmetmarkt, gefolgt um 22.30 Uhr von der Batuc’Fanfar’Brass-Band.

Umzug mit anschließendem Feuerwerk um 23 Uhr, Tanzabend mit Mick Fontaine von 23.30 bis 2 Uhr.

Italiano :

Mercato gastronomico a cura di Mick Fontaine, seguito alle 22.30 dalla Batuc’Fanfar’Brass-Band.

Sfilata seguita da fuochi d’artificio alle 23.00, festa da ballo con Mick Fontaine dalle 23.30 alle 2.00.

Espanol : Marché Gourmand

Mercado gastronómico a cargo de Mick Fontaine, seguido a las 22.30 h por la Batuc’Fanfar’Brass-Band.

Desfile seguido de fuegos artificiales a las 23:00 y fiesta con Mick Fontaine de 23:30 a 2:00.

