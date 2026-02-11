Marché gourmand

Salle des Fêtes Champagne-Vigny Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir pour notre Marché gourmand, organisé par le comité des fêtes de Champagne-Vigny.

.

Salle des Fêtes Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

It is with great pleasure that we welcome you this evening to our Gourmet Market, organised by the Champagne-Vigny Festival Committee.

L’événement Marché gourmand Champagne-Vigny a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de tourisme du Sud Charente