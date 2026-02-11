Marché gourmand Champagne-Vigny
Marché gourmand Champagne-Vigny samedi 29 août 2026.
Marché gourmand
Salle des Fêtes Champagne-Vigny Charente
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
2026-08-29
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir pour notre Marché gourmand, organisé par le comité des fêtes de Champagne-Vigny.
Salle des Fêtes Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 77
English : Marché gourmand
It is with great pleasure that we welcome you this evening to our Gourmet Market, organised by the Champagne-Vigny Festival Committee.
