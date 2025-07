Marché Gourmand Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2025-07-27 11:00:00

2025-07-27 16:00:00

2025-07-27

Marché gourmand au château de Jaulny

Vos producteurs locaux cuisinent sur place !

Apportez vos couverts, votre assiette… et votre curiosité !

Ouvert de 11h à 16h Entrée gratuite

Un moment convivial pour découvrir les saveurs de notre terroir dans un cadre historique.

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

English :

Gourmet market at Château de Jaulny

Your local producers cook on site!

Bring your cutlery, your plate? and your curiosity!

Open from 11am to 4pm ? Free admission

A convivial moment to discover the flavors of our terroir in a historic setting.

German :

Gourmetmarkt im Schloss von Jaulny

Ihre lokalen Produzenten kochen vor Ort!

Bringen Sie Ihr Besteck, Ihren Teller … und Ihre Neugier mit!

Geöffnet von 11 bis 16 Uhr ? Kostenloser Eintritt

Ein geselliger Moment, um die Geschmäcker unserer Region in einem historischen Rahmen zu entdecken.

Italiano :

Mercato gastronomico al Château de Jaulny

I produttori locali cucinano sul posto!

Portate le vostre posate, il vostro piatto e la vostra curiosità!

Aperto dalle 11.00 alle 16.00? Ingresso libero

Un’occasione conviviale per scoprire i sapori della nostra regione in una cornice storica.

Espanol :

Mercado gastronómico del castillo de Jaulny

¡Los productores locales cocinan in situ!

Traiga sus cubiertos, su plato… ¡y su curiosidad!

Abierto de 11:00 a 16:00 ? Entrada gratuita

Una ocasión para descubrir los sabores de nuestra región en un marco histórico.

