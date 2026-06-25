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Marché gourmand Labadie Colombier

Marché gourmand Labadie Colombier

Marché gourmand Labadie Colombier vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Labadie
Adresse
Foyer rural
Ville
24560 Colombier
Département
Dordogne
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Colombier

Marché gourmand

Labadie Foyer rural Colombier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le Foyer Rural de Colombier organise son marché gourmand avec concert et foodtrucks.

Entrée gratuite   .

Labadie Foyer rural Colombier 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 57 41 54  foyerruraldecolombier@hotmail.fr

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Colombier a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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