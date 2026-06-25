Marché gourmand Labadie Colombier
Marché gourmand Labadie Colombier vendredi 24 juillet 2026.
Colombier
Marché gourmand
Labadie Foyer rural Colombier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le Foyer Rural de Colombier organise son marché gourmand avec concert et foodtrucks.
Entrée gratuite .
Labadie Foyer rural Colombier 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 57 41 54 foyerruraldecolombier@hotmail.fr
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Colombier a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides