Condéon

Marché gourmand

Le Bourg Condéon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez partager un moment gourmand et festive!

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Le Bourg Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 63 55 01 apelescapifans@gmail.com

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English : Marché gourmand

Come and share a delicious and festive moment!

L’événement Marché gourmand Condéon a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme du Sud Charente