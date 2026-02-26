Marché gourmand Condéon
Marché gourmand Condéon samedi 27 juin 2026.
Condéon
Marché gourmand
Le Bourg Condéon Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez partager un moment gourmand et festive!
.
Le Bourg Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 63 55 01 apelescapifans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché gourmand
Come and share a delicious and festive moment!
L’événement Marché gourmand Condéon a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme du Sud Charente