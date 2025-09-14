Marché gourmand, d’artisans et bric à brac Plan d’eau Torcé-Viviers-en-Charnie

Plan d’eau 457 rue du Bois Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Au bord du plan d’eau de Torcé-Viviers-en-Charnie, venez profiter toute la journée de diverses animations: marché de producteurs, d’artisans, bric à brac et bourse aux livres.

Jeux gratuits, restauration sur place le midi.

Organisé par l’association Fabrik d’ID. .

Plan d’eau 457 rue du Bois Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 20 27 39 63

