Marché gourmand, d’artisans et bric à brac Plan d’eau Torcé-Viviers-en-Charnie
Marché gourmand, d’artisans et bric à brac Plan d’eau Torcé-Viviers-en-Charnie dimanche 14 septembre 2025.
Marché gourmand, d’artisans et bric à brac
Plan d’eau 457 rue du Bois Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Au bord du plan d’eau de Torcé-Viviers-en-Charnie, venez profiter toute la journée de diverses animations: marché de producteurs, d’artisans, bric à brac et bourse aux livres.
Jeux gratuits, restauration sur place le midi.
Organisé par l’association Fabrik d’ID. .
Plan d’eau 457 rue du Bois Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 20 27 39 63
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché gourmand, d’artisans et bric à brac Torcé-Viviers-en-Charnie a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons