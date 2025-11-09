Marché gourmand d’automne salle des fêtes Belleville-sur-Loire

Marché gourmand d’automne salle des fêtes Belleville-sur-Loire dimanche 9 novembre 2025.

Marché gourmand d’automne salle des fêtes Belleville-sur-Loire Dimanche 9 novembre, 09h00 entrée gratuite

Marché gourmand d’Automne organisé par les Journées Gourmandes de Belleville. Nombreux produits de bouche. Restauration sur place. Buvette. On vous attend nombreux!!!

Le marché gourmand de Belleville-sur-Loire ouvre ses portes le dimanche 9 novembre 2025 de 9 heures à 18 heures, à la salle des fêtes de Belleville-sur-Loire. C’est l’endroit idéal pour satisfaire vos envies gourmandes et passer un agréable moment en toute convivialité.

Les exposants de métiers de bouche vous attendent nombreux et nombreuses pour vous faire découvrir ou re-découvrir leurs produits.

Vous pourrez également déguster sur place notre traditionnel pâté aux truches, ainsi qu’un délicieux repas concocté par les bénévoles de l’association Les Journées Gourmandes de Belleville.

À la carte :

– Feuilleté aux champignons

– Saumon Gravlax

– Pâté aux truches et sa verdure

– Caille fermière au raisin

– Fromagée

– Tarte amandine aux poires

– Surprise du Chef

N’oubliez pas ! C’est le dimanche 9 novembre, et c’est à Belleville-sur-Loire!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-09T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-09T18:00:00.000+01:00

1

https://www.facebook.com/people/Les-Journées-Gourmandes-de-Belleville-sur-Loire/100083427556715/

salle des fêtes 14 rue de Beaumont 18240 Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher