Marché Gourmand de Capbreton
Stade municipal Capbreton
2 juillet 2025 19:00

Landes

Marché Gourmand de Capbreton Stade municipal Rue du Stade Capbreton Landes

Début : 2025-07-02 19:00:00

fin : 2025-07-02 22:30:00

2025-07-02

L’association des commerçants du marché vous propose des repas gourmands.

Venez partager un repas convivial !

Tapas, assiettes orientales, magret de canard, charcuterie…

Stade municipal Rue du Stade

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09 accueil-mairie@capbreton.fr

English : Marché Gourmand de Capbreton

The market traders’ association offers gourmet meals.

Come and share a convivial meal!

Tapas, oriental dishes, duck breast, charcuterie…

German : Marché Gourmand de Capbreton

Die Vereinigung der Markthändler bietet Ihnen Gourmetmahlzeiten an.

Kommen Sie und teilen Sie eine gesellige Mahlzeit!

Tapas, orientalische Teller, Entenbrust, Wurstwaren…

Italiano :

L’associazione dei commercianti del mercato offre pasti gourmet.

Venite a condividere un pasto conviviale!

Tapas, piatti orientali, petto d’anatra, salumi…

Espanol : Marché Gourmand de Capbreton

La asociación de comerciantes del mercado ofrece comidas gastronómicas.

Venga a compartir una comida agradable

Tapas, platos orientales, magret de pato, embutidos…

L’événement Marché Gourmand de Capbreton Capbreton a été mis à jour le 2025-06-17 par OTI LAS