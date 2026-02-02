Marché gourmand de Casseuil Salle des fêtes Casseuil

Marché gourmand de Casseuil

Salle des fêtes 2 Les Arbouliers Casseuil Gironde

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Marché gourmand, Concert Troupe DreamsinSong, DJ et soirée mousse. En extérieur, concert gratuit. Restauration burger, réunionnais, couscous, grillades

Buvette, glaces et sucreries . De 18h30 à 2h. .

Salle des fêtes 2 Les Arbouliers Casseuil 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 58 89 61 comite.casseuil@gmail.com

