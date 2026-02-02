Marché gourmand de Casseuil Salle des fêtes Casseuil
Marché gourmand de Casseuil Salle des fêtes Casseuil samedi 13 juin 2026.
Marché gourmand de Casseuil
Salle des fêtes 2 Les Arbouliers Casseuil Gironde
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Marché gourmand, Concert Troupe DreamsinSong, DJ et soirée mousse. En extérieur, concert gratuit. Restauration burger, réunionnais, couscous, grillades
Buvette, glaces et sucreries . De 18h30 à 2h. .
Salle des fêtes 2 Les Arbouliers Casseuil 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 58 89 61 comite.casseuil@gmail.com
