Marché gourmand de la Chandeleur Souvigny vendredi 6 février 2026.
Place Aristide Briand Souvigny Allier
Début : 2026-02-06 16:00:00
fin : 2026-02-06 21:00:00
2026-02-06
3ème marché gourmand ! Venez fêter la Chandeleur.
Place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 38
English :
3rd gourmet market! Come and celebrate Candlemas.
