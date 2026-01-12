Marché gourmand de la Chandeleur

Place Aristide Briand Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 16:00:00

fin : 2026-02-06 21:00:00

Date(s) :

2026-02-06

3ème marché gourmand ! Venez fêter la Chandeleur.

.

Place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 60 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3rd gourmet market! Come and celebrate Candlemas.

L’événement Marché gourmand de la Chandeleur Souvigny a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région