Marché Gourmand de la Mi’Stembre Bletterans

Marché couvert de Bletterans et parking des Carmes, Rue de la Demi-Lune Bletterans Jura

Début : 2025-09-16 09:00:00

fin : 2025-09-16 15:00:00

2025-09-16

Marché Gourmand de la mi-septembre au Marché couvert de Bletterans.

Plus de 20 producteurs locaux vous donnent rendez-vous pour un marché gourmand unique vins, fromages, charcuteries, viandes, pains, miels, bières, fruits, légumes… À déguster sur place dans une ambiance conviviale ! .

Marché couvert de Bletterans et parking des Carmes, Rue de la Demi-Lune Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 14 95 a.roffi@jurabsolu.fr

