Informations pratiques

Noailhac

Marché Gourmand de Noailhac en fête

en bas du bourg Noailhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Marché gourmand en soirée avec dégustation vente, b et orchestre le Tempo des Hits Apportez vos couvert et dégustez les produits locaux dans une ambiance festive .

en bas du bourg Noailhac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 47 83 67

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English : Marché Gourmand de Noailhac en fête

L’événement Marché Gourmand de Noailhac en fête Noailhac a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme