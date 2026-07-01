AGENDA · Noailhac
Marché Gourmand de Noailhac en fête Noailhac
samedi 25 juillet 2026 · Noailhac
Informations pratiques
Noailhac
Marché Gourmand de Noailhac en fête
en bas du bourg Noailhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Marché gourmand en soirée avec dégustation vente, b et orchestre le Tempo des Hits Apportez vos couvert et dégustez les produits locaux dans une ambiance festive .
en bas du bourg Noailhac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 47 83 67
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English : Marché Gourmand de Noailhac en fête
L’événement Marché Gourmand de Noailhac en fête Noailhac a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme
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