Marché Gourmand de Noël à Saint-Médard-de-Presque

Saint-Médard-de-Presque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le marché gourmand de Noël propose des assiettes de la mer, huîtres et escargots à déguster sur place

Le marché gourmand de Noël propose des assiettes de la mer, huîtres et escargots à déguster sur place. Des gourmandises sucrées et boissons chaudes sont également au rendez-vous dans une ambiance festive et conviviale .

Saint-Médard-de-Presque 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 18 33

English :

The gourmet Christmas market offers seafood dishes, oysters and snails to taste on the spot

German :

Der weihnachtliche Gourmetmarkt bietet Meeresteller, Austern und Schnecken, die Sie vor Ort genießen können

Italiano :

Il mercatino di Natale gourmet offre piatti a base di pesce, ostriche e lumache da gustare sul posto

Espanol :

El mercado gourmet de Navidad ofrece platos de marisco, ostras y caracoles para degustar in situ

L’événement Marché Gourmand de Noël à Saint-Médard-de-Presque Saint-Médard-de-Presque a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Vallée de la Dordogne