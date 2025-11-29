Marché Gourmand de Noël à Saint-Médard-de-Presque Saint-Médard-de-Presque
Marché Gourmand de Noël à Saint-Médard-de-Presque Saint-Médard-de-Presque samedi 29 novembre 2025.
Saint-Médard-de-Presque Lot
Début : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Le marché gourmand de Noël propose des assiettes de la mer, huîtres et escargots à déguster sur place. Des gourmandises sucrées et boissons chaudes sont également au rendez-vous dans une ambiance festive et conviviale .
Saint-Médard-de-Presque 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 18 33
English :
The gourmet Christmas market offers seafood dishes, oysters and snails to taste on the spot
German :
Der weihnachtliche Gourmetmarkt bietet Meeresteller, Austern und Schnecken, die Sie vor Ort genießen können
Italiano :
Il mercatino di Natale gourmet offre piatti a base di pesce, ostriche e lumache da gustare sul posto
Espanol :
El mercado gourmet de Navidad ofrece platos de marisco, ostras y caracoles para degustar in situ
