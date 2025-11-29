Marché Gourmand de Noël

Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

A la salle des Fêtes de Salles-La-Source, le samedi 29 novembre à partir de 15h30. Organisé par l’APE de l’école Saint-Joseph.

Vente de sapins de Noêl, visite du Père Noêl, goûter et gourmandises, décorations faites par les enfants, repas du soir et concert vous attendent! .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 79 17 68 49

English :

At the Salle des Fêtes in Salles-La-Source, Saturday November 29 from 3:30pm. Organized by the APE of Saint-Joseph school.

German :

Im Festsaal von Salles-La-Source, am Samstag, den 29. November ab 15:30 Uhr. Organisiert von der Elternvereinigung der Schule Saint-Joseph.

Italiano :

Presso la Salle des Fêtes di Salles-La-Source, sabato 29 novembre dalle 15.30. Organizzato dall’APE della scuola Saint-Joseph.

Espanol :

En la Salle des Fêtes de Salles-La-Source, el sábado 29 de noviembre a partir de las 15.30 h. Organizado por la APE del colegio Saint-Joseph.

