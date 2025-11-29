Marché Gourmand de Noël Salles-la-Source
Marché Gourmand de Noël Salles-la-Source samedi 29 novembre 2025.
Marché Gourmand de Noël
Salles-la-Source Aveyron


Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29
A la salle des Fêtes de Salles-La-Source, le samedi 29 novembre à partir de 15h30. Organisé par l’APE de l’école Saint-Joseph.
Vente de sapins de Noêl, visite du Père Noêl, goûter et gourmandises, décorations faites par les enfants, repas du soir et concert vous attendent! .
Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 79 17 68 49
English :
At the Salle des Fêtes in Salles-La-Source, Saturday November 29 from 3:30pm. Organized by the APE of Saint-Joseph school.
German :
Im Festsaal von Salles-La-Source, am Samstag, den 29. November ab 15:30 Uhr. Organisiert von der Elternvereinigung der Schule Saint-Joseph.
Italiano :
Presso la Salle des Fêtes di Salles-La-Source, sabato 29 novembre dalle 15.30. Organizzato dall’APE della scuola Saint-Joseph.
Espanol :
En la Salle des Fêtes de Salles-La-Source, el sábado 29 de noviembre a partir de las 15.30 h. Organizado por la APE del colegio Saint-Joseph.
