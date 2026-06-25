Cissac-Médoc

Marché gourmand de producteurs

ZA Beauchêne Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’office de tourisme médoc Vignoble vous informe

Les Fermiers Toqués sont en fête !

Ils vous proposent un marché nocturne gourmand avec la présence de producteurs locaux.

Restauration sur place.

L’animation musicale sera assurée par Tisane et Charentaises.

Tombola et lots à gagner.

L’occasion d’échanger avec des producteurs !

Réservation conseillée. .

ZA Beauchêne Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 78 57 94 maisondesproducteursmedoc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand de producteurs

L’événement Marché gourmand de producteurs Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Médoc-Vignoble