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Marché gourmand de producteurs Cissac-Médoc

Marché gourmand de producteurs Cissac-Médoc

Marché gourmand de producteurs Cissac-Médoc vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
ZA Beauchêne
Ville
33250 Cissac-Médoc
Département
Gironde
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Cissac-Médoc

Marché gourmand de producteurs

ZA Beauchêne Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

L’office de tourisme médoc Vignoble vous informe
Les Fermiers Toqués sont en fête !
Ils vous proposent un marché nocturne gourmand avec la présence de producteurs locaux.
Restauration sur place.
L’animation musicale sera assurée par Tisane et Charentaises.
Tombola et lots à gagner.
L’occasion d’échanger avec des producteurs !
Réservation conseillée.   .

ZA Beauchêne Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 78 57 94  maisondesproducteursmedoc@gmail.com

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English : Marché gourmand de producteurs

L’événement Marché gourmand de producteurs Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Médoc-Vignoble