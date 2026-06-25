Marché gourmand de producteurs Cissac-Médoc
Marché gourmand de producteurs Cissac-Médoc vendredi 17 juillet 2026.
Cissac-Médoc
Marché gourmand de producteurs
ZA Beauchêne Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
L’office de tourisme médoc Vignoble vous informe
Les Fermiers Toqués sont en fête !
Ils vous proposent un marché nocturne gourmand avec la présence de producteurs locaux.
Restauration sur place.
L’animation musicale sera assurée par Tisane et Charentaises.
Tombola et lots à gagner.
L’occasion d’échanger avec des producteurs !
Réservation conseillée. .
ZA Beauchêne Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 78 57 94 maisondesproducteursmedoc@gmail.com
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English : Marché gourmand de producteurs
L’événement Marché gourmand de producteurs Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Médoc-Vignoble