Marché gourmand de producteurs locaux Licq-Athérey
Marché gourmand de producteurs locaux Licq-Athérey samedi 18 juillet 2026.
Licq-Athérey
Marché gourmand de producteurs locaux
Fronton d’Atherey Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
À l’initiative des producteurs fermiers de la commune et avec le soutien de la commune de Licq Atherey, les producteurs locaux vous proposent une soirée gourmande et locale.
Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .
Fronton d’Atherey Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Marché gourmand de producteurs locaux
L’événement Marché gourmand de producteurs locaux Licq-Athérey a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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