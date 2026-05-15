Licq-Athérey

Marché gourmand de producteurs locaux

Fronton d’Atherey Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

À l’initiative des producteurs fermiers de la commune et avec le soutien de la commune de Licq Atherey, les producteurs locaux vous proposent une soirée gourmande et locale.

Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .

Fronton d’Atherey Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Marché gourmand de producteurs locaux

L’événement Marché gourmand de producteurs locaux Licq-Athérey a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque