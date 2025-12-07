MARCHÉ GOURMAND DE PRODUCTEURS LOCAUX

Thil Haute-Garonne

Début : 2025-12-07

2025-12-07

Les 3 petits canards gras producteur et conserverie artisanale de Thil organisent un marché gourmand de producteurs locaux !

Vous y trouverez d’excellents produits à base de canards gras en conserve ou en frais foie gras de canards entier, cassoulet, rillettes médaillées, pâtés, … et pleins d’idées cadeaux avec des coffrets très gourmands. Le Domaine de Maubert du Gers vous proposera une gamme de vins et d’Armagnac pour accompagner toutes ces spécialités culinaires.

Pour un large choix de paniers gourmands, seront aussi présents la ferme d’En Herré (farines et légumineuses bio) et la ferme d’En Jouas (pâtes et tartinables à l’ail), mais aussi, le miel de Caroline de Cadours, les sorbets de Fanny du Burgaud, la bière Ticat de Launac, les tisanes aux plantes sauvages de Dorianne de Bretx, les confitures de Gaëlle et les cafés de la Brûlerie Occitane.

Une restauration avec un plat à base de canard sera proposée sur place, sur réservation.

Une tombola sera mise en place pour vous faire gagner des produits des producteurs locaux présents. .

Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie les3petitscanardsgras@orange.fr

English :

Les 3 petits canards gras producer and artisanal cannery from Thil are organizing a gourmet market of local producers!

German :

Les 3 petits canards gras Produzent und handwerkliche Konservenfabrik in Thil organisieren einen Feinschmeckermarkt mit lokalen Produzenten!

Italiano :

Les 3 petits canards gras produttore e conservificio artigianale di Thil organizza un mercato gastronomico di produttori locali!

Espanol :

Les 3 petits canards gras productor y conservero artesanal de Thil ¡organizan un mercado gastronómico de productores locales!

