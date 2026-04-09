Marché gourmand de producteurs Mesnay
Marché gourmand de producteurs Mesnay mardi 7 juillet 2026.
Mesnay
Marché gourmand de producteurs
Place des Regains Mesnay Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Marchés gourmands à Mesnay, petit village près d’Arbois.
De saison et 100% local !
Composer votre menu avec des produits frais du marché
viandes grillées, assiettes végé, tartines, fromages, fritures, bières & vins, desserts glacés et bien plus !
Tables et bancs à disposition.
Ambiance conviviale.
Apportez vos verres et couverts ! .
Place des Regains Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 09 13 mairie@mesnay.fr
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English : Marché gourmand de producteurs
L’événement Marché gourmand de producteurs Mesnay a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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