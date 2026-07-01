Informations pratiques

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Marché Gourmand de St Sylvestre sur Lot

place du Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-08-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Les Marchés Gourmands reviennent à Saint-Sylvestre-sur-Lot !

Cet été, venez partager des soirées conviviales en famille ou entre amis autour des Marchés Gourmands !

Les Marchés Gourmands reviennent à Saint-Sylvestre-sur-Lot !

Cet été, venez partager des soirées conviviales en famille ou entre amis autour des Marchés Gourmands !

Place du Lot

De 18h à 23h

Programme des animations musicales 2026

Lundi 20 juillet DJ Jhon’s

Lundi 27 juillet Alex Events

Lundi 3 août Duo Cecco

Lundi 10 août DJ Jhon’s

Au menu producteurs locaux, spécialités gourmandes, ambiance festive et musique en plein air !

Réservez vos lundis d’été et venez profiter de ces belles soirées organisées par la Municipalité de Saint-Sylvestre-sur-Lot et l’ASPSS. .

place du Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 055341245 mairie@saintsylvestresurlot.com

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English : Marché Gourmand de St Sylvestre sur Lot

The Marchés Gourmands are back in Saint-Sylvestre-sur-Lot!

This summer, come enjoy fun evenings with family or friends at the Marchés Gourmands!

L’événement Marché Gourmand de St Sylvestre sur Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne