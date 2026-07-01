Marché Gourmand de St Sylvestre sur Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot
lundi 20 juillet 2026 · Saint-Sylvestre-sur-Lot
Informations pratiques
Saint-Sylvestre-sur-Lot
Marché Gourmand de St Sylvestre sur Lot
place du Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-08-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Les Marchés Gourmands reviennent à Saint-Sylvestre-sur-Lot !
Cet été, venez partager des soirées conviviales en famille ou entre amis autour des Marchés Gourmands !
Les Marchés Gourmands reviennent à Saint-Sylvestre-sur-Lot !
Cet été, venez partager des soirées conviviales en famille ou entre amis autour des Marchés Gourmands !
Place du Lot
De 18h à 23h
Programme des animations musicales 2026
Lundi 20 juillet DJ Jhon’s
Lundi 27 juillet Alex Events
Lundi 3 août Duo Cecco
Lundi 10 août DJ Jhon’s
Au menu producteurs locaux, spécialités gourmandes, ambiance festive et musique en plein air !
Réservez vos lundis d’été et venez profiter de ces belles soirées organisées par la Municipalité de Saint-Sylvestre-sur-Lot et l’ASPSS. .
place du Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 055341245 mairie@saintsylvestresurlot.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché Gourmand de St Sylvestre sur Lot
The Marchés Gourmands are back in Saint-Sylvestre-sur-Lot!
This summer, come enjoy fun evenings with family or friends at the Marchés Gourmands!
L’événement Marché Gourmand de St Sylvestre sur Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée du Lot et Garonne