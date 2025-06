Marché gourmand de Tavant Tavant 2 juillet 2025 07:00

Marché gourmand de Tavant Près de la salle des fêtes Tavant Indre-et-Loire

Nouvelle édition des marchés gourmands de Tavant.

Chaque 1er et 3e mercredi du mois, de juin à début septembre, la soirée s’annonce gourmande avec de la restauration dans une ambiance conviviale.

A noter que le 20 août, il y aura également un concert.

Près de la salle des fêtes

Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 58 01 mairie@tavant.fr

English :

25th edition of Tavant’s gourmet markets.

Every 1st and 3rd Wednesday of the month from June to early September, the evening promises to be a gourmet affair, with food and drink served in a convivial atmosphere.

On August 21, a concert will be held at 8pm.

German :

25. Ausgabe der Gourmetmärkte in Tavant.

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von Juni bis Anfang September verspricht der Abend ein Gourmetabend mit Speisen und Getränken in einer geselligen Atmosphäre zu werden.

Am 21. August findet um 20 Uhr ein Konzert statt.

Italiano :

25ª edizione dei mercati gastronomici Tavant.

Ogni 1° e 3° mercoledì del mese, da giugno a inizio settembre, la serata si preannuncia all’insegna della gastronomia, con cibi e bevande serviti in un’atmosfera conviviale.

Il 21 agosto si terrà un concerto alle ore 20.00.

Espanol :

25ª edición de los mercados gourmet de Tavant.

Cada 1er y 3er miércoles del mes, de junio a principios de septiembre, la velada promete ser un acontecimiento gastronómico, con comida y bebida servidas en un ambiente cordial.

El 21 de agosto se celebrará un concierto a las 20.00 horas.

